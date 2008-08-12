T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

14 - Grup emeklilik sözleşmeleri

12 Ağustos 2008 03:00

- Grup emeklilik sözleşmeleri en az 10 kişiyi kapsayacak şekilde düzenlenir. Ancak 10 kişiden az olsanız da bir işyeri iseniz, tüzel kişiliğe haiz bir meslek kuruluşu, dernek veya grupta çalışanların ve üye olanların tamamını kapsayacak şekilde bir emeklilik planı düşünüyorsanız, sözleşmeniz grup emeklilik sözleşmesi kapsamında değerlendirilebilir.

- Emeklilik şirketleri sadece belli bir gruba yönelik emeklilik planları hazırlayabilir, belirli bir gruba yönelik emeklilik yatırım fonu kurabilir.

- Grup emeklilik sözleşmelerinde bireysel emeklilik sözleşmelerinden farklı olarak katılımcıya gönderilen belgeler arasında diğer belgelerin yanı sıra “Emeklilik Sözleşmesi Özet Metni” yer alır.

- Çalışanlarınız veya üyeleriniz adına ödediğiniz katkı payları ayrı bir hesapta takip edilir. Çalışanlarınızın veya üyelerinizin bu birikimi hak etme süresi grup emeklilik sözleşmesi ile düzenlenir. Ancak her durumda bu süre, çalışanınızın ya da üyenizin grup emeklilik sözleşmesine dâhil olduğu tarihten itibaren 5 yılı aşamaz.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24