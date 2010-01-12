13'üncü yüzyıdan gelen lanet

T24-

Fuarda rezalet çıkartmıştı

Lüks ve ihtişamın başkenti olan Monaco’nun Prensesi Caroline ile kocası Hannover Prensi Ernst August’un ilişkisi kopma noktasına geldi.Noel tatilini karısı olmadan Tayland’da kutlayan Prens August, kimliği belli olmayan bir kadın ile paparazzilere yakalandı. 55 yaşındaki August paparazzileri fark etmeden, sarmaş dolaş denize girip sürekli öpüşürken, Prenses Caroline Noel tatilini çocuklarıyla beraber İsviçre’de kayak yaparak geçirdi.Fransız Paris-Match’ın “Tayland’da Aşk Kaçamağı” başlığıyla verdiği fotoğrafları, Alman Bunte dergisinde de “Monaco’nun First Lady’si Açık Açık Aldatıldı” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Bir süredir evlerini ayırdıklarına dair dedikodular magazin basınında gündemde olan çiftin 11 yıllık evliliklerinin sona ereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Çiftin, evliliklerinden bir oğlu bulunuyor.Fransız ve Alman kanunlarına göre Prenses, August’un 7 milyar dolarlık servetinden de pay alacak. 11 yıllık evlilikleri süresince birçok kez sokakta sarhoş olarak görüntülenen, kavga eden, hastaneye kaldırılan August Türk kamuoyuna tanıdık bir isim. 55 yaşındaki aristokrat Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen EXPO 2000’de Türk standına idrarını yaparken görüntülenmiş daha sonra iki ülke arasında diplomatik gerginliğe neden olmuştu.1999’da August ile evlenerek üçüncü kez dünyaevine giren 52 yaşındaki Prenses Caroline, ilk kocası Fransız bankacı Philippe Junot’tan 2 yıl sonra boşandı. Bir yıl sonra İtalyan sanayici Stefano Casiraghi ile evlendi. Caroline’in Casiraghi ile olan evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor. Casiraghi, 1990’da bir sürat botu yarışında kaza geçirerek öldü.Monako’da dillerden dillere dolaşan bir söylenceye göre, Kraliyet Ailesi, 13’üncü yüzyılda yaşlı bir kadın tarafından, “Evlilikleri uzun sürmeyecek” şekilde lanetlendi. Ailenin o günden beri evlilikleri uzun sürmüyor. Prenses Caroline 3’üncü kez boşandı. Kardeşi Prenses Stephanie ise iki kez evlendi ve boşandı.