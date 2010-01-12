T24 LogoT24 Logo
Magazin

13'üncü yüzyıdan gelen lanet

Monaco Prensesi Caroline'nın boşanmasına 13 yüzyıldan beri devam eden bir lanetin neden olduğu söyleniyor.

12 Ocak 2010 02:00

T24- Monaco Kraliyet Ailesi’nin 13’üncü yüzyıldan beri takip eden ve uzun evlilikler yapmamasına neden olduğu söylenenen lanet yine vurdu. Prenses Caroline, bir kadın ile sarmaş dolaş yakalanan kocası Ernst August’tan boşanma kararı aldı.

                                                         


Lüks ve ihtişamın başkenti olan Monaco’nun Prensesi Caroline ile kocası Hannover Prensi Ernst August’un ilişkisi kopma noktasına geldi.Noel tatilini karısı olmadan Tayland’da kutlayan Prens August, kimliği belli olmayan bir kadın ile paparazzilere yakalandı. 55 yaşındaki August paparazzileri fark etmeden, sarmaş dolaş denize girip sürekli öpüşürken, Prenses Caroline Noel tatilini çocuklarıyla beraber İsviçre’de kayak yaparak geçirdi.

Fuarda rezalet çıkartmıştı

Fransız Paris-Match’ın “Tayland’da Aşk Kaçamağı” başlığıyla verdiği fotoğrafları, Alman Bunte dergisinde de “Monaco’nun First Lady’si Açık Açık Aldatıldı” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Bir süredir evlerini ayırdıklarına dair dedikodular magazin basınında gündemde olan çiftin 11 yıllık evliliklerinin sona ereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Çiftin, evliliklerinden bir oğlu bulunuyor.

Fransız ve Alman kanunlarına göre Prenses, August’un 7 milyar dolarlık servetinden de pay alacak. 11 yıllık evlilikleri süresince birçok kez sokakta sarhoş olarak görüntülenen, kavga eden, hastaneye kaldırılan August Türk kamuoyuna tanıdık bir isim. 55 yaşındaki aristokrat Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen EXPO 2000’de Türk standına idrarını yaparken görüntülenmiş daha sonra iki ülke arasında diplomatik gerginliğe neden olmuştu.

1999’da August ile evlenerek üçüncü kez dünyaevine giren 52 yaşındaki Prenses Caroline, ilk kocası Fransız bankacı Philippe Junot’tan 2 yıl sonra boşandı. Bir yıl sonra İtalyan sanayici Stefano Casiraghi ile evlendi. Caroline’in Casiraghi ile olan evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor. Casiraghi, 1990’da bir sürat botu yarışında kaza geçirerek öldü.

Monako’da dillerden dillere dolaşan bir söylenceye göre, Kraliyet Ailesi, 13’üncü yüzyılda yaşlı bir kadın tarafından, “Evlilikleri uzun sürmeyecek” şekilde lanetlendi. Ailenin o günden beri evlilikleri uzun sürmüyor. Prenses Caroline 3’üncü kez boşandı. Kardeşi Prenses Stephanie ise iki kez evlendi ve boşandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24