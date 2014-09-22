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Kültür-Sanat

13’üncü İstanbul Bienali’nin kitabı yayımlandı

‘Anne, ben barbar mıyım?’ başlığıyla Fulya Erdemci küratörlüğünde düzenlenen 13. İstanbul Bienali’nin kitabı yayımlandı

22 Eylül 2014 19:29

14 Eylül - 20 Ekim 2013 tarihlerinde “Anne ben barbar mıyım?’ başlığıyla gerçekleşen 13’üncü İstanbul Bienali’nin kapsamlı bir dokümantasyonu niteliğindeki kitabın editörlüğünü Fulya Erdemci, yayın yönetmenliğini ise Demet Yıldız üstlendi. 13. İstanbul Bienali kitabı, bienalde yer alan yapıtların biraradalığıyla kurgulanan serginin görsel anlatısının yanı sıra Lale Müldür ve Ahmet Güntan’ın şiirlerini, Alberto López Cuenca, Andrea Phillips, Dan Hind, İlhan Tekeli, Suhail Malik, Suna Ertuğrul, Süreyyya Evren ve Teddy Cruz’un serginin kavramsal sorularını katmanlandıran, kitap için kaleme aldıkları makalelerini içeriyor.

İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer’in önsözüyle açılan kitap,13. İstanbul Bienali’nin küratörü Fulya Erdemci’nin metniyle devam ediyor. Erdemci hikâyenin kahramanları olarak metnin merkezine sanat eserlerini alıyor ve eserlerin kendi aralarındaki tematik, kavramsal ve biçimsel ilişkileri ayrıca birbirlerine verdikleri referansları öne çıkarıyor. Erdemci yazısının ilk bölümünde serginin küratöryel düşüncesi, gündemi ve gramerini açımlarken ikinci bölümde bu fikir ve temaların bienalin beş sergi alanında mekânsal olarak nasıl somutlandığını betimliyor.

Kitap, 13b.iksv.org/kitap web adresinden ücretsiz olarak indirilebileceği gibi, kitabı edinmek isteyenler İKSV Tasarım Mağazası ve iksvtasarim.com adresinin yanı sıra Yapı ve Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan temin edebilirler.

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