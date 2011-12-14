13'e iade-i itibar





T24- MHP’li milletvekilinin THY’de neden 13’üncü sıranın bulunmadığını sorması üzerine Türk Hava Yolları uçaklarında bu sıranın konulmasına karar verdi. Bir ay içinde 13’üncü sıralarla uçuşlar başlayacak







Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “batılıların batıl inançlarının takipçiliği” eleştirilerine neden olan THY filosundaki pek çok uçakta 13 numaralı koltukların olmaması uygulamasından vazgeçileceğini açıkladı. THY’nin bu konuda çalışma başlattığını söyleyen Şimşek tüm uçaklarda 13. sıranın olması için değişikliğe gidildiğini bildirdi.





MHP Ankara Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, THY’ye ait uçaklarda 13. sıra koltuklarına yer verilmemesine yönelik tepkisini Meclis gündemine taşıdı. Yeniçeri, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde 13 rakamının Batı ülkelerinde uğursuz kabul edildiğine dikkat çekerek, THY’nin bu uygulamasıyla Batının batıl inançlarını yaygınlaştırıp, meşrulaştırdığını öne sürdü. Önergesinde Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sık sık kullandığı ilginç bir hesap yöntemine de yer veren Yenişeri, Hz. Muhammed’in doğduğu 571 ve İstanbul’un fethedildiği 1453 tarihin rakamsal toplamının 13 olduğuna işaret etti. Yeniçeri “5+7+1= 13” ve “1+4+5+5= 13” hesabını yaptığı önergesinde “THY yolcu uçaklarında 13 numaranın bulunmamasının nedeni nedir?” diye sordu.





Şimşek şikayeti iletti





Yeniçeri’nin önergesine Yıldırım yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verdi. THY’nin yüzde 49.12’sinin kamuya ait olduğunu vurgulayan ve bu çerçevede şirket faaliyetlerinin özel hukuk hükümlerine göre yürütültüğünü ifade eden Bakan Şimşek, buna karşın konuyu THY yönetimine ilettiğini belirtti. Şimşek THY’ce kendisine gönderilen yazıya dayanarak Yeniçeri’ye “THY filosundaki bazı uçaklarda 13. sıranın hali hazırda mevcut olduğu, tüm uçaklarda da 13. sıranın olması yönünde bir değişikliğe gidilmesinin düşünüldüğü, değişikliğin yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilmiştir” karşılığını verdi.



‘Bir ay sonra 13 numaralı koltuklarla uçulacak’







- Ali Genç (THY Basın Müşaviri): “Yurtdışında yapılan çalışmaya paralel biz de bir çalışma başlattık. Bugüne kadar THY ve yurtdışındaki diğer tüm havayolu şirketlerinde 13 numaralı koltuk yer almıyordu. Bu uygulama yazılı olmayan genel bir uçuş kuralı gibiydi. Neticede Boeing ve Airbus modeli uçaklar yurtdışından ithal ediliyor. Uçakların üretiminde 13 numara olmadığı için hem THY hem diğer havayolu şirketlerinde 13 numaralı koltuk numarası bulunmuyor. 13 rakamının neden yer almadığı konusunda net bir bilgimiz yok. Kimilerine göre bu rakam uğursuz sayıldığından koltuk numarasına verilmediği belirtiliyor. Gelecek ay çalışmayı sonuçlandıracağız. Gelecek aydan itibaren THY uçaklarında 13 numaralı koltuklar yer alacak. Bu değişim işlemi komplike bir olay. Koltuk başlarındaki elektronik eğlence sistemleri ile rezervasyon sistemleri de tümden değişecek. Çok hızlı bir çalışmayla bir ay içinde bitirmeyi amaçlıyoruz.”

- Hıristiyanlıkta Hz. İsa’nın ‘Son Yemek’ olarak bilinen ve Roma tarafından tutuklanmadan önce havarileri ile son kez bir araya geldiği yemekte masada 13 kişi vardır (12 havarisi ve Hz. İsa). Masadaki 13’üncü kişi olan Yahuda onu ele verir ve çarmıha gerilmesine sebep olur.

- Hz. Muhammed’in doğum tarihi 571’in ve İstanbul’un fethi 1453 yılının rakamlarının toplamı 13’tür.

- İbraniler ’e göre 13’ün uğursuz olmasının nedeni İbrani alfabesinin 13 ’üncü harfinin “mavet” (ölüm) sözcüğünün ilk harfi olan “m” olmasıydı. Hammurabi kanunları listesinde de 13 sayısı atlanmıştı.

- Birçok otelin 13 numaralı odası ve 13’üncü katı yoktur. Ay’a ayak basılamayan tek uçuşu Apollo 13 yaptı.



