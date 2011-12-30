1386 şişe sahte içki ele geçirildi!

T24 - İstanbul'da, yılbaşı öncesi 1386 şişe sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik'te 2'si depo, 2'si büfe ve 2'si de ikametgâh olmak üzere toplam 6 ayrı adrese önceki gün operasyon düzenledi.
Operasyonda, suç örgütü elebaşı konumundaki M.S. ile birlikte M.Ş, R.S. ve H.Ş. gözaltına alındı.
Operasyonda, değişik isimlerde piyasaya sürülmeye hazırlanılan 1386 şişe sahte içki, 5 bin 260 adet TAPDK sahte içki bandrolü, 69 bin 900 sahte fiyat etiketi, 5 bin adet sahte içki etiketi, 530 adet içki kapağı, 30 adet boş içki şişesi, 2 adet 10 litrelik bidon içerisinde hazırlanmış sahte içki ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, daha sonra adliyeye sevk edildi.