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Yaşam

138 metrelik vefa

ÇYDD’nin efsanevi Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı, artık 138 metre uzunluğundaki bir gemide yaşıyor...

09 Kasım 2011 02:00



 T24-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 18 Mayıs 2009 tarihinde vefat eden efsanevi Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adı, artık 138 metre uzunluğundaki bir gemide yaşıyor; Armatör Bülent Dandin’in 11 bin 403 grosstonluk kuru yük gemisinde.




Hürriyet'in haberine göre, gemi önceki gün İtalya’ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Dandin, 1987 yılında kurduğu şirkete bağlı olarak çalışan ’Mining Star’ adlı gemiye ’Türkan Saylan’ adını verdiklerini söyledi.


Ünlü profesörün adını dünya denizlerinde dolaştırmayı hedeflediklerini belirten Dandin, şöyle dedi:  “Türkan hocaya, bir Türk denizcisi olarak vefa borcumu, adını denizlerde yaşatarak ödediğimi düşünüyorum. Filomuzdaki birçok gemi tarihten izler taşıyor. Buna merhum Prof. Dr. Türkan Saylan’ın adını da dahil ettik.”


Tınaztepe, Duatepe


Dandin, filosundaki gemilerden birine Türk donanmasında adaşı bulunan ve Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında batan Kocatepe’nin adını verdiğini belirterek, “Kurtuluş Savaşı’nda çarpışmalara şahitlik etmiş ’Adatepe’, ’Tınaztepe’, ’Yeditepe’, ’Duatepe’ de gemilerimizin isimleri” diye konuştu.



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