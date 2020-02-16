1376 yurttaştan ortak açıklama: Ben de oradaydım, Gezi'deydim

Gezi davasının 18 Şubat Salı günü yapılan duruşmasından önce 1376 yurttaş "Ben de oradaydım" açıklamasında "Gezi’de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir yargılanamaz" dedi.

1376 kişinin imzaladığı metin şöyle:

"Ben de oradaydım, ağaçlar, nehirler, dağlar kardeşim olduğu için

Ben de Gezi’deydim, düşüncemi özgürce söyleyebileyim diye

Ben de oradaydım, birlikte eylemenin, dayanışmanın güzelliğini yaşamak için

Ben de Gezi’deydim, kimse ne giydiğime, kaç çocuk doğuracağıma, gülüp gülmeyeceğime karışmasın diye

Ben de oradaydım, yaşadığım şehir beton yığınına dönmesin diye

Ben de Gezi’deydim, barış içinde yaşamak istediğim için

Hepimiz oradaydık. Gezi’de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir yargılanamaz."