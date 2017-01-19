137 bin dünyaya bedel asteroide yolculuk

NASA, değeri katrilyonlarca dolar olan bir asteroidi 2023 yılında ziyaret etmeyi hedefliyor.

Mars ve Jüpiter arasındaki geniş asteroit kuşağında bulunan Psyche'nin Güneş Sistemi içerisinde bir benzeri bulunmuyor.

Psyche'nin yüzde 90'ının demir - nikel karışımı, yüzde 10'unun ise silika olduğu tahmin ediliyor.

Psyche projesinin başındaki Arizona Üniversitesi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Lindy Elkins-Tanton, 200 kilometre çapındaki metal asteroidin değerinin yaklaşık 10 bin katrilyon dolar olabilieceği düşünüyor.

Tüm dünya ekonomisinin büyüklüğü ise 73 trilyon dolar.