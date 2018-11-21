134 yıllık tarihi bina sosyal merkez ve etkinlik alanı oluyor

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'ndaki 134 yıllık tarihi \'Casa Garibaldi Binası\', Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından gerçekleştirilen restorasyonu tamamlandı. 10 milyon dolara mal olan tarihi binanın, İtalyan Vakfı ile yapılan protokolle 10 yıllık kullanım hakkı TÜRSAB\'a verildi. İstanbul\'un en eski binalarından olan Casa Garibaldi\'nin sosyal merkez ve etkinlik alanı olarak kullanılacağı açıklandı.

Yapımına 1863 yılında başlanan ve 1884 yılında inşası tamamlanan Beyoğlu’ndaki Casa Garibaldi Binası, uzun yıllar İstanbul’da yaşayan İtalyanların toplanma alanı olarak kullanıldı. 2012 yılında İtalyan Vakfı ile TÜRSAB arasında yapılan protokolle, tarihi binanın yeniden kent yaşamına kazandırılması için restorasyon süreci başladı. İtalya ulusal birliğini sağlayan Giuseppe Garibaldi’nin, İtalyan İşçi Yardımlaşma Cemiyeti’nin toplanma merkezi olarak kullandığı bina, 10 milyon dolara restore edildi.

1920\'Lİ YILLARDA KONSER DANS GÖSTERİSİ VE OPERALAR DÜZENLENİYORDU

1920’li yıllarda konser, dans gösterisi ve operalara ev sahipliği yapan Casa Garibaldi Binası’nın restorasyonu 2017 yılında tamamlandı. Binanın kullanım haklarının düzenlenmesi amacıyla TÜRSAB yönetimi, İtalyan Vakfı ile yeniden masaya oturdu. Restorasyonun ardından Yönetim Kurulu’nun Garibaldi projesi için yetkilendirdiği Tansu Demir’in, İtalyan Vakfı ile yürüttüğü uzun müzakereler sonucunda; etkinlik kullanım hakları TÜRSAB’ın olmak üzere kontrat yenilendi. TÜRSAB ile İtalyan Vakfı arasında 10 yıllık tahsis anlaşması imzalandı. Protokole TÜRSAB adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Halil Kalay, İtalyan Vakfı adına ise Enrico Boari imza attı. İmza törenine, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Tansu Demir, İtalyan Vakfı Başkan Yardımcısı Alessandro Guerrera ve Proje Yetkilisi Yrd. Doç. Dr. Sedat Bornovalı da katıldı.

ETKİNLİK KULLANIM HAKLARI 10 YIL TÜRSAB\'TA

TÜRSAB, yapılan kontrat ile yeni haklara kavuştu. Casa Garibaldi Binası kullanım hakkı, 10 yıllık süre ile yenilendi. Binanın tüm kullanım hakları, yeni sözleşmeyle birlikte etkinlikler için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne geçti. Restorasyonu tamamlanan yapı, önümüzdeki günlerde TÜRSAB tarafından bir sosyal merkez ve etkinlik alanı olarak kullanılacak. Bina, tüm seyahat acentaları ve turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların hizmetine sunulacak.

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