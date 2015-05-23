134 Kanadalı vekilden Türkiye mektubu: Hükümet gazetecileri tutuklatıyor

Gülen cemaati medyasına yönelik 14 Aralık müdahalesini kınayan Kanada’dan, Türkiye’deki insan hakkı ihlalleri ve basın özgürlüğü kısıtlamalarına bir tepki daha geldi. Kanada Parlamentosu ve ana muhalefet partisi içinde imzaya açılan iki farklı mektuba 84 milletvekili ve senatör; Muhalif Yeni Demokrat Parti içerisinde imzaya açılan mektuba ise 50 üye destek verdi. Mektuplara, 413 sandalyeli Kanada Parlamentosu’nun 134 üyesi imza attı.

Baskılar endişe verici

Bugün'de yer alan habere göre, Kanada Parlamentosu’nda temsil edilen Muhafazakar, Liberal, Yeni Demokrat ve Yeşiller Partisi olmak üzere 4 partiden mektuplara destek geldi. Dışişleri Bakanı Rob Nicholson’a gönderilen mektuplarda 14 Aralık’ta düzenlenen baskın ve yakın zamanda aralarında Mehmet Baransu’nun da olduğu gazetecilere yönelik tutuklamalar ve baskıdan duyulan endişe dile getirildi.

Şüphe uyandıran suçlamalar

Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da aralarında bulunduğu medya çalışanları ve polislerin ‘hükümetin emirleri doğrultusunda şüphe uyandıran suçlamalarla’ tutuklandığının dile getirildiği mektupta, “O günden bu yana hükümeti eleştiren gazetecilere giderek artan bir şekilde rahatsız ediliyor ve gözdağı veriliyor. Mehmet Baransu dahil önde gelen gazeteciler tutuklandı. Çok sayıda gazeteci de siyasi baskı altında. Bu gelişmeler ifade ve basın özgürlüğünü direkt olarak ihlal ediyor ve Türkiye’nin bina ettiği demokratik ilkeleri tehdit ediyor.

Zulme uğrama korkusu

Türkiye’nin iyi insanları da zulme uğrama korkusu olmadan özgürce fikir alışverişi yapmayı umut ediyor” ifadesine yer verildi. Bakana hitaben, “Devam eden tehlikeli durumdan çıkılıp barışçıl ve demokratik çözüme ulaşılması adına Erdoğan ve Türk hükümetine baskı yapabilmek için her vesileyi değerlendirmenizi istiyoruz” denildi.

Seçilmişler için evrensel değer

Parlamento’da mektubu imzaya açan milletvekili Leon Benoit, “Bu mektup dünyadaki tüm seçilmiş yetkililerde görmeyi umduğu evrensel değerlere partili desteğini gösteriyor” dedi. Benoit, “Mektubun Türkiye’de süregelen ciddi meselelerde Kanada’nın eleştirel sesini kuvvetlendireceğine ve Erdoğan ve Türk hükümeti tarafından karşılık bulacağına inancım tam” dedi. Mektuba, Finanstan Sorumlu Devlet Bakanı Kevin Sorenson, Devlet Bakanı Gary Goodyear, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bernard Trottier ile Kanada Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Dave Van Kesteren’in de imza attı.

ABD kaygılarını iletmişti

Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlalleri üzerine ABD’deki 100 senatörden 74’ü Dışişleri Bakanı John Kerry’ye hitaben ortak bir mektup yazmıştı. Senatörler, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca’nın da mağdur olduğu 14 Aralık özgür basına darbe operasyonunu sert sözlerle eleştirmişti. ABD Kongresi’nin Demokrat üyesi Bill Keating, 4 kongresinin daha imzaladığı mektubunda Kerry'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türk hükümeti yetkilileri ile görüşmelerinde basın özgürlüğü, güçler ayrılığı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi meseleleri gündeme getirmesini istemişti.