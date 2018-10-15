132 yıllık perakende devi iflas başvurusu yaptı

ABD'de 132 yıllık perakende zinciri Sears, iflas için mahkemeye başvurdu.

CNN'de yer alan habere göre, Sears ve Kmart mağaza zincirlerini bünyesinde barındıran Sears Holding, borçlarını ödeyemediği için New York'taki Federal Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu.

Holdingin bugün itibarıyla vadesi dolan 134 milyon dolarlık borç taksitini ödeyemeyeceği için iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Holdingin en büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı Eddie Lampert, yaptığı açıklamada, şirketin son dönemde daha sağlıklı bir borç yapısı oluşturmak için çaba harcadığını ancak zararlar nedeniyle istenilen hedeflere ulaşılamadığını kaydetti.

İflasın şirketin, borçlarını ve işletme maliyetlerini dengelemesi için fırsat olacağını belirten Lampert, "Daha karlı ve rekabetçi bir perakende şirketi olabilmek için bu gerekli." ifadesini kullandı.

İflas başvurusunun ardından Lampert'in görevinden ayrıldığı, şirketin geçiş aşamasında 3 profesyonel yönetici tarafından idare edileceği bildirildi. Şirketin, iflasın ardından da piyasada kalmayı sürdüreceği, karlılığını sürdüren mağazaların çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Ayrıca, Sears ve Kmart'ın internet satış platformlarının da açık kalacağı belirtildi.

Amerikan toplumunun alışveriş alışkanlıklarını belirleyen 132 yıllık şirket, Amazon gibi internetten alışveriş platformlarının yaygınlaşması nedeniyle uzun süredir karlılığını sürdürmekte zorlanıyordu.

ABD'de son yıllarda Toys "R" Us, RadioShack ve Sports Authority gibi perakende zincirleri, iflaslarını açıklayarak piyasadan çekilmişti.