132 milyon dolarlık kara para operasyonu | Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış yasağı ile malvarlığına el konulması kararı operasyondan önce kaldırılmış!

T24 Ankara

SBK Holding ve Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik dün başlatılan, 10 kişinin gözaltına alındığı, aralarında Korkmaz'ın da bulunduğu 9 kişinin arandığı operasyonun yankıları sürüyor. Operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ve yurt dışına giden Korkmaz'ın, İstanbul Başsavcılığı'nın aldığı karar ve başvurulurla bu imkanı elde ettiği ortaya çıktı. 6 Kasım'da, Yargıtay'a 27 Kasım'da üye seçilen İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan henüz görevindeyken, Korkmaz'ın malvarlıklarına el koyma kararı, İstanbul Başsavcılığı tarafından resen kaldırıldı. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği de başsavcılığın başvurusu üzerine, 17 Kasım'da, Korkmaz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Korkmaz, bu şekilde yurt dışına gitti. Malvarlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının bilançosu ise henüz bilinmiyor.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik dün operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Yurt dışına çıkan Korkmaz ise gözaltına alınamadı.

Başsavcılık kaldırmış

İstanbul Başsavcılığı'nın onay verdiği operasyonla aranan Korkmaz'ın, operasyondan kısa süre önce yine İstanbul Başsavcılığı'nın aldığı karar sayesinde yurt dışına çıkabildiği anlaşıldı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre, kara para aklama, örgüt kurma, dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturulan Korkmaz hakkında 30 Eylül 2020'de, yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Aynı dönemde, malvarlıklarına el konulması kararı da alındı.

Ancak 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına göre, İstanbul Başsavcılığı, o tarihten bu yana ifadesi alınmayan Korkmaz'ın malvarlıklarına el konulmasına yönelik kararı, 6 Kasım'da resen kaldırdı. Aynı gün, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği de tüm tedbir kararlarının kaldırılması kararı verdi. Başsavcılığın mütaalası doğrultusunda Korkmaz'ın avukatı, İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi'ne de başvurarak, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme, 17 Kasım'da, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Bu karardan sonra Korkmaz'ın yurt dışına çıktığı belirtiliyor.