1300 Etopyalı Suudi Arabistan'dan sınır dışı edildi

İrfan Sapmaz / İstanbul, 1 Aralık (DHA) - Suudi Arabistan, ülkede sayıları yaklaşık 11 milyonu bulan yabancı işçilerden illegal olarak ülkede çalışanları sınır dışı etmeye devam ediyor. Son olarak Etopyalı 1,300 kişi ülkede oturum ve çalışma izinleri bulunmadığı gerekçesi ile sınır dışı edildi.

Africanews haber sitesinin Etopya devletinden konu ile ilgili açıklama yapan Demeke Atinafu isimli yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, Suudi Arabistan\'da bulunan 1,300 Etopya vatandaşı ülkelerine döndü. Suudi Arabistan\'ın son olarak çıkardığı af yasası çerçevesinde herhangi bir ceza uygulamasına tabi tutulmayan 1,300 Etopyalının ülkelerine ulaştığı bildirildi. Geri dönenlerin çoğunluğunun kadın olduğu ve Suudi Arabistan\'da hizmetçi olarak çalıştıkları kaydedildi.

Bu arada Suudi Arabistan\'ın Arabnews gazetesi bugünkü sayısında ülkede 11 milyon yabancının bulunduğu yönünde bir haber yaparken, bunların 2 milyon 300 bin kişisinin hizmetçi, şoför, çocuk bakıcısı, bahçıvan gibi hizmet sektörlerinde çalıştıklarını açıkladı.

Haberde, dünyanın 100 ayrı ülkesinden 11 milyon kişinin Suudi Arabistan\'da yaşadıklarına dikkat çekilirken, son yıllarda ülkede oturum ve çalışma izinleri bulunmayanların sınır dışı edildiklerine vurgu yapıldı. Toplam 30 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan, vatandaşlarına daha fazla iş kapılarının açılması için yabancılara yönelik çeşitli uygulamaları hayata geçiriyor. Oturum izinlerinin ücretlerinin arttırılması, belirli meslek gruplarında sadece Suudi vatandaşlarının çalıştırılması, veya her yabancı şirkette belirli oranda Suudilere yer verilmesi gibi uygulamalar dikkat çekiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Adnan bin Abdullah Al-Naim yaptığı açıklamada Uluslararası Çalışma Örgütü ile uluslararası işçi yasaları çerçevesinde çalıştıklarını ve ülkelerinde çalışan işçilerin haklarının da korunmaya çalışıldığını anlattı.