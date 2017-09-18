130 ülkeden topladığı 7 bin deniz kabuğunu müzeye bağışladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yaşayan işadamı Hasan Güleşçi, 40 yıl boyunca 130 ülkeden topladığı 7 bin deniz kabuğunun yer aldığı koleksiyonunu düzenlenen protokolle Bodrum Deniz Müzesi\'ne bağışladı.

Sabancı Holding\'de 40 yıl CEO olarak görev yapan, evli, üç çocuk ve 7 torunu bulunan, 80 yaşındaki Hasan Güleşçi\'nin dünyanın çeşitli yerlerine yaptığı iş seyahatlerinde, hobi olarak toplayıp, koleksiyonuna kattığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası tarafından oluşturulan Bodrum Deniz Müzesi\'nde 5 yıldır sergilediği deniz kabuklarını bağışlanması için protokol imza töreni düzenlendi. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Başkanlık Makamı\'ndaki törene, koleksiyoner, işadamı Hasan Güleşçi, CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Sema Sagat, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Deniz Eyinç ve Deniz Müzesi Danışma Kurulu üyesi Volkan Acar katıldı.

130 ÜLKEDEN 40 YILDA TOPLADI

Koleksiyonunu bağışlayan Hasan Güleşçi, törendeki konuşmasında, \"Rahmetli Sakıp Sabancı, çok gezerdi. Ben de onunla birlikte Manila\'dan Hawai\'ye kadar dolaştım. Uzun yıllar, gittiğim bu yerlerden bu deniz kabuklarını topladım. Eşim Gülsen ile her kabuklunun türünü, bulunduğu yeri en ince detayına kadar yazdık. Eşim ile birlikte son 40 yılda dünyanın 130 ülkesinden topladığımız ve her kabuğun cinsi, türü ve ülkesinin yazılı olduğu bu koleksiyonu Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon\'unda isteği ile tüm dünya ile paylaşmak istedik. Dünyada eşi benzeri bulunmayan koleksiyonu Bodrum\'a ve turizm dünyasına armağan etmekle doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Müzeyi yapan, koleksiyonun sergilemesinde büyük emeği olan Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon\'a çok teşekkür ediyorum\" dedi. Güleşçi, konuşmasında koleksiyonda, değeri bin dolardan 10 bin dolara kadar deniz kasuklusunun bulunduğunu da kaydetti.

\'BODRUM DENİZ MÜZESİNE ÇOK YAKIŞTI\'

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Güleşçi\'nin dünyanın dört bir yanından toplayarak özenle oluşturduğu deniz kabukları koleksiyonunun Bodrum Deniz Müzesi\'ne çok yakıştığını vurgulayıp, \"Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bodrum\'a dünya ölçeğinde çok değerli bir koleksiyon armağan ettiği için büyük mutluluk duydum. Bodrum denizcilik tarihinin en güzel ve en önemli örneklerini sunan Bodrum Deniz Müzesi, bu birbirinden muhteşem deniz kabuklarına evsahipliği yapmaya devam ederek dünyaya da örnek olmayı sürdürecek\" dedi.

Konuşmaların ardından Hasan Güleşçi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ile Deniz Müzesi Danışma Kurulu üyesi Volkan Acar bağış protokolünü imzaladı.



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