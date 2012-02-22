130 milyar Euro'luk yardım kararını böyle kutladılar

T24- AB iflasın eşiğindeki Yunanistan’a 130 milyar euro’luk yeni yardım için yeşil ışık yaktı. Özel sektör borcunda kesinti sağlayan Yunanlılar buradan da 107 milyar euro kazandı. Ancak AB artık denetim için Atina’da daimi heyet bulunduracak ve bir de ‘emanet hesabı’ açacak. Bu arada Yunanistan’a yardım paketinin onaylanmasının ardından Belçika Başbakanı Jean-Claude Juncker’ın IMF Başkanı Lagarde’yi öpmesi yabancı fotoğraf ajanslarının objektifinden kaçmadı.

İflasa düşmemek için Avrupa Birliği’nin (AB) desteğine muhtaç olan Yunanistan, önceki gün Brüksel’de 13 saati aşan pazarlığın ardından beklediği yardım paketine kavuştu.

Hem AB’den 130 milyar euro yardımı hem de özel sektörün verdiği borçlarda yüzde 53.5 kesintiye gitmesini garanti altına alan Yunanistan açısından bu desteğin bedeli ağır olacak. Yunanistan’ın iki yıl önce ilk yardım paketi sonrası kuralları hiçe sayma girişimlerini dikkate alan Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, eşi görülmemiş bir denetim mekanizmasını devreye aldı. Bu durum “Atina’nın anahtarı Brüksel’e teslim edildi” yorumuna yol açtı.

Maaştan önce faiz ödeyecek

Yunan Başbakanı Lukas Papadimos’un memnuniyetini, “Bugünün Yunan ekonomisi için tarihi bir gün olduğunu söylemek abartı olmaz” sözleriyle dile getirdiği toplantı sonuçlarının öne çıkan unsurları şunlar:

- MALİ YARDIM: Yardım paketi kapsamında Yunanistan’a 130 milyar euro ek kaynak aktarılacak. Bu kaynağa yeşil ışık yakılması Yunanistan’ın 20 Mart’taki 14.5 milyar euro borç ödemesi dikkate alındığında iflasın önüne geçilmesi açısından yaşamsal öneme sahipti.

- BORÇ SİLME: 17 Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanının en çok kafa yorduğu konuların başını özel sektörün Yunanistan’a verdiği borçta gönüllü yapacağı kesinti çekti. Özel sektör temsilcileriyle bakanlar arasında mekik dokuyan Yunan Başbakanı Papadimos’un yaptığı pazarlıklar Euro Bölgesi toplantısına paralel yürüdü. Beklenti özel sektörün borçlarda yüzde 50 kesintiye gitmesi yönündeydi.

Ancak yapılan hesaplamalarda Atina’nın 5.5 milyar euro ekstra kaynağa ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi pazarlıkların yönünü değiştirdi. Pazarlıklar sonucu özel sektör Yuna borcunda nominal yüzde 53.5 kesinti (hair cut - saç tıraşı) yapmaya razı oldu. Bu da reel anlamda yüzde 75’lik bir kesinti anlamına geliyor.

Bu oranın sayısal değeri ise yaklaşık 107 milyar euro. Böylece yardım paketiyle birlikte Atina’ya sağlanan “rahatlamanın” düzeyi 237 milyar euro gibi devasa bir rakama ulaşıyor. Faiz oranlarının düşürülmesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Yunan tahvillerinden elde ettiği kârı da tekrar kullanılmak üzere üye ülkelere dağıtması da Euro Bölgesi’nin ekstra katkısı olarak görülüyor.

- EMANET HESABI: Yunanistan’a karşı AB tarihinde ilk kez rastlanan bir kontrol mekanizması devreye sokuluyor. Yunanistan borç ödemelerinde aksama yaşamamak için bir emanet hesabı oluşturacak. AB, ECB ve IMF yetkililerinden oluşan troykanın denetimi altında tutulacak hesaba üç aylık borç tutarını önceden yatırmak zorunlu.

- DAİMİ HEYET: AB, Atina’da daimi bir heyetle Yunan hükümetinin adımlarını izleyecek.

- EK ÖNLEM: Yunanistan’ın önündeki en önemli sorunlardan biri borcunun GSYH’ye oranının yüzde 160’a ulaşmış olması. 2020’ye kadar AB’nin ana hedefi bu oranı yüzde 120’ye çekmekti. Gergin pazarlıklarla bu alanda varılan son oran yüzde 120.5 oldu. Yunanistan iki ay içinde ülkenin borç ödemesini yasal öncelik haline getirecek bir düzenleme yapmak zorunda. Bu da Yunanistan’ın vatandaşlarının maaşını ödemeden borç faizi ödemesi anlamına gelecek.