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Yaşam

130 kişilik geçici kadroya bin 426 kişi başvurdu TUNCELİ (A.A)

26 Eylül 2011 20:12

-130 kişilik geçici kadroya bin 426 kişi başvurdu TUNCELİ (A.A) - 26.09.2011 - Tunceli'de, İş-Kur tarafından başlatılan Toplum Yararına Çalışma Projesi (TYÇP) kapsamında açılan 130 kişilik geçici kadroya bin 426 kişi başvurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okulların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere TYÇP kapsamında İş-Kur İl Müdürlüğüyle ortaklaşa hazırlanan 780 bin lira tutarındaki projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 130 kişinin alınacağı projeye bin 426 kişi başvurunca Atatürk Spor Salonu'nda 1 no'lu noter Varol Uçkun'un huzurunda kura çekildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Çelik ve İş-Kur İl Müdürü Fethi Beyaz'ın da hazır bulunduğu kura çekiminde, okullarda çalışacak 130 kişi, yaklaşık 4 saat süren kurayla belirlendi. İş-Kur İl Müdürü Beyaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 130 kişinin Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda okullarda çalıştıracağını söyledi. Öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri için İş-Kur olarak proje hazırladıklarını belirten Beyaz, ''Projemiz 6 ay sürmektedir. 130 kişilik kadroya il genelinde bin 426 kişi müracaat etti. Şu anda 130 asil, 130 yedek kura çekimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz'' dedi. Kurada çıkan Fatma Coşkun, çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Çok ihtiyacım vardı. Allah olmayana da versin. Bu işlerin devamlı olmasını istiyorum. Yani öncelikle burada istiyorum ki mağdur olan, çok ihtiyacı olan insanlara çıksın'' diye konuştu. 130 kişinin 1 Ekimde göreve başlayacağı öğrenildi.

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