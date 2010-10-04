130 kez evlenen 210 çocuk sahibi 'rekortmen' öldü

T24

İtalyan Corriere della Sera gazetesinde çıkan habere göre, yaşamı boyunca pek çok ilginç rekora imza atan Danger'ın (tehlike) bu isimle anılması boşuna değil: 130 kez evlenen ve yaklaşık 30 kez boşanan Danger, tam 210 çocuğun da babası.İlk evliliğini 1939 yılında yapan Danger, evlilik serisine 1997'de 79 yaşındayken 18 yaşındaki genç bir kızla son vermiş.Danger'ın çocuklarından Tom Akuku, babasının evliliklerinden "sadece 40'ının" Luo kabilesinin yasaları tarafından meşru sayıldığını söyledi. Tom Akuku, kardeşlerinin çoğunu kaybettiğini de belirtti.Olağandışı yaşam öyküsüyle habercilerin dikkatini üstüne çeken Danger, hayattayken verdiği bir demeçte, "cazibe"sinin sırrının sağlıklı beslenme olduğunu belirterek, "Hayatım boyunca çok çekici bir adam olarak görüldüm. Hiçbir kadın cazibeme dayanamıyordu" demişti.