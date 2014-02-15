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Sağlık

130 hastaya sahte ameliyat yapıldı!

130 hastaya haberi olmadan sahte operasyon düzenleyen Dr. Kallmes'in yaptığı aslında hastaları ve diğer doktorları çok sinirlendirse de çıkan sonuçlar önemli bir bilimsel araştırma niteliği taşıyor

15 Şubat 2014 14:27

İnsanların ilaçlara verdiği psikolojik tepkilerin ölçülmesi amacıyla bilim insanları yıllar önce plasebo ilaçları kullanmaya başladı. Yeni yapılan bir araştırmaya göre hiçbir etken maddesi bulunmayan hapların sanıldığı kadar da "etkisiz" olmadığı ortaya çıktı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü Mayo Clinic'te çalışan radyolog Dr. David Kallmes bel sorunlarını özel bir iğne ile tedavi ediyor. Vertebroplasti adı verilen prosedür oldukça etkili tedavilerden biri. Ancak bazı hastaların bu tedaviden diğerlerine nazaran çok daha fazla yararlandığını gören Dr. Kallmes bunun nedenini bulmaya karar verdi.

 

Plasebo etkili ameliyat

 

Bunun üzerine uzmanlar bazı hastalara sahte operasyon yapmaya karar verdi ve etkili bir işlem yapılmamasına rağmen yine de hastaların belinin düzeldiğini gördü. 130 hastaya haberi olmadan sahte operasyon düzenleyen Dr. Kallmes'in bu yaptığı aslında hastaları ve diğer doktorları çok sinirlendirse de çıkan sonuçlar önemli bir bilimsel araştırma niteliği taşıyor. Çünkü sonuçlara göre gerçekten vertebroplasti olan hastalar ile sahte bir operasyon geçiren hastaların, işlem sonrasında rahatlamalarında hiçbir fark görülmedi. Sahte operasyon geçirenler de en az diğerleri kadar rahatladığını söylüyordu.

 

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