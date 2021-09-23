130 gündür grevde olan Bel Karper işçilerine müdahale; 58 gözaltı

Tekirdağ'da çalıştıkları gıda fabrikasında toplu iş sözleşme görüşmeleri olumsuzlukla sonuçlanan ve greve başlayan TekGıda-İş Sendikası üyesi Bel Karper işçileri, grevlerinin 130. gününde valilik önünde oturma eylemi yaptı. Polis işçilerden 58'ini gözaltına aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki gıda fabrikasında toplu iş sözleşmeleri çıkmaza giren ve bir süredir grev yapan yaklaşık 200 işçi, Vali Aziz Yıldırım ile görüşmek üzere valilik önüne eylem yaptı.

Valiliğe gelen işçilere, ekipleri, Tekgıda-İş Sendikası'nın temsilcilerinin de aralarında bulunduğu iki kişinin Vali Yıldırım ile görüşebileceğini söyledi. Polisin talebini kabul etmeyen işçiler, valilik merdivenlerinde oturma eylemi başlattı. Uyarılara rağmen eylemlerini sonlandırmayan grubu çevik kuvvet ekipleri dağıtmaya çalıştı. İşçiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, 58 işçiyi gözaltına aldı.

Yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, işçilerin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saçıntı, Twitter’da “ŞAKA DEĞİL. Belkarper işçilerine ait grev çadırının kurşunlandığını duyurmuştum. işçiye kurşun sıkanları yakalamasını istediğimiz Tekirdağ valisi ve emniyet güçleri saldırganları değil işçileri gözaltına almış.Suçları; Vali ile toplu görüşme istemek” paylaşımını yaptı.