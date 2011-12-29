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130 bin şişe kaçak parfüm ele geçirildi  İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2011 09:18

-130 bin şişe kaçak parfüm ele geçirildi  İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Beyoğlu'nda 130 bin şişe kaçak parfüm ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasköy'de ikisi imalathane, ikisi de depo olmak üzere dört adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Söz konusu adreslerde ünlü markalara ait toplam 130 bin şişe kaçak parfüm ve parfüm yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.  Olaya ilişkin gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şüphelinin, kaçak parfümleri yılbaşı öncesinde piyasaya sürmek istedikleri iddia edildi. 

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