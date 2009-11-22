130 bin kişi tatile gidecek

T24 - Kurban Bayramı turları domuz gribi, kriz ve tatilin kısa olması yüzünden darbe yerken, dönem nedeniyle sunulan düşük fiyatlardan 130 bin kişi yararlanacak. 130 bin kişinin yüzde 80’inin yurtiçinde tatil yapması bekleniyor. Yurtiçi tur fiyatı günlük 60 TL, yurtdışı ise 200 Euro’dan başlıyor.



KURBAN Bayramı turlarına ilgi, geçen yıla göre kısa tatil, Domuz gribi ve kriz nedeniyle düşük kalırken, sezon dışı olması nedeniyle düşük olan tur fiyatları ise 130 bin kişiye tatil yaptıracak. Yurtiçinde 26-30 Kasım tarihleri arasındaki 3 gece 4 günlük tatilin fiyatı günlük 60 TL’den, yurtdışı Avrupa turlarının fiyatı ise 200 Euro’dan başlıyor.





Yüzde 50 düştü

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, hava şartları, grip salgını ve tatilin kısa olması nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı tatilinde turla seyahat edeceklerin sayısında geçen yıla göre yüzde 50’lik düşüş olduğunu söyledi. 130 bin kişinin tatile çıkacağı bilgisini veren Ulusoy, “Termal turizm, Kapadokya, Antalya, Orta Avrupa tercih ediliyor. 130 bin kişinin yüzde 80’i Türkiye içinde, yüzde 20’si de yurtdışında tatile çıkacak. Sezon itibariyle de fiyatlar düşük. Tatil için cazip fırsatlar sunuluyor” dedi.









Antalya ve Kıbrıs’a ilgi

ETS Tur Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek ise, bayram turlarına çok yoğun talep gelmediğini dile getirerek, “Geçen yıla göre çok iyi satmıyoruz ama Türkler son dakikacı olduğu için son anda hareketlenebilir. Tatilin kısa ve mevsimin soğuk olması etkiledi. Beklentimizin ancak yüzde 50’sine ulaştık. Son günlerde hareketlenmesini umuyoruz. Sanatçılı otellerde ise doluluklar iyi. Onlar turları hareketlendirdi” diye konuştu. Yurtiçinde ağırlıklı Antalya, Kilikya turu ve Kıbrıs’ın talep gördüğünü kaydeden Özbek, “Kısa tatil olması nedeniyle yurtdışında da Orta Avrupa, Prag, Budapeşte gibi şehirler ve İtalya ilgi görüyor. Fiyatlar da çok uygun bu dönemde. Yurtiçinde otellerin geceliği 60 TL’den, yurtdışı turlar ise 200 Euro’dan başlıyor. Bin Euro ve üzerinde de alternatif sunuluyor” bilgisini verdi.









Yüzde 40’a varan indirim

Prontotur Pazarlama Müdürü Sarp Özkar da, domuz gribiyle endişenin yurtdışı turları çok etkilemediğine değinerek, şöyle konuştu: “Bizim ülkemizde de görülünce insanların tedirginliği geçti. Ama tatil kısa olunca ve hava şartları nedeniyle biraz daha az talep oldu. 25 bin kişinin yurtdışına turla gideceği tahmin ediliyor. Mısır, Prag, Balkanlar, Paris ve Barcelona en gözde destinasyonlar arasında. Yurtiçinde ise havanın kasım ayında güzel olması nedeniyle Kıbrıs hareketli. Bu dönemde ucuza tatil yapılabilir; yüzde 20-40’lara varan indirimler yapılyor.”







Yılın son tatil fırsatı

İrem Tur Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Ulubay, bayram tatilinin yerli turistler için yılın son tatil fırsatı olacağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bayramda, kültür turları ile havaların daha sıcak olacağı bölgeler tercih ediliyor. Özellikle bu bayram, kültür turlarına olan talepte yüzde 50’nin üzerinde artış yaşıyoruz. Assos, Kapadokya, Doğu Akdeniz, GAP turlarına yoğun talep var. Yurtdışında ise Mısır, Tunus, Fas gibi sıcak destinasyonlara ilgi gösteriliyor.”