-130 ADAYIN YGS SINAVI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - YGS'ye cezaevlerinden katılan 130 adayın soru kitapçıklarındaki hata nedeniyle yenilenen Fen Bilimleri sınavı sona erdi. 2011-YGS'de cezaevlerinde adaylara gönderilen soru kitapçıklarından sadece Fen Bilimleri Testi hatalı olan kitapçık sayısının yedek kitapçık sayısından fazla olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen 130 adayın Fen Bilimleri Testi'ni içeren sınavların tekrarlanmasına karar verildiği bildirilmişti. Saat 10.00'da başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 40 dakika süre verildi. Adaylardan tahliye olanlar Ankara'da, başka cezaevlerine nakledilenler ise nakledildikleri cezaevlerinde, diğerleri ise aynı sınav merkezlerinde sınava girdi. YGS'deki Fen Bilimleri Testi'nde 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji olmak üzere toplam 40 soru yer aldı.