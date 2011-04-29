-130 ADAY YGS'DE YENİDEN TERLEYECEK ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 27 Mart'taki YGS'ye cezaevlerinden katılan 130 adayın Fen Bilimleri sınavı, soru kitapçıklarındaki hata nedeniyle yarın tekrar yapacak. 2011-YGS'de cezaevlerinde adaylara gönderilen soru kitapçıklarından sadece Fen Bilimleri Testi hatalı olan kitapçık sayısının yedek kitapçık sayısından fazla olması nedeniyle gerçekleştirilemeyen 130 adayın Fen Bilimleri Testi'ni içeren sınavların tekrarlanmasına karar verildiği bildirilmişti. Yarın saat 10.00'da başlayacak sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 40 dakika süre verilecek. Adaylardan tahliye olanlar Ankara'da, başka cezaevlerine nakledilenler ise nakledildikleri cezaevlerinde sınava alınacak, diğerleri ise aynı sınav merkezlerinde sınava girecek. YGS'deki Fen Bilimleri Testi'nde 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji olmak üzere toplam 40 soru yer alıyor.