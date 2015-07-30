T24 LogoT24 Logo
Gündem

13 YPG'linin cenazesi 4 gündür Habur'da bekletiliyor

Aileler, TIR'da bekletilen cenazeleri almak istiyor

30 Temmuz 2015 14:57

Suriye'nin Rojava bölgesinde IŞİD ile girdikleri çatışmalarda ölen 13 YPG'linin cenazelerinin 4 gündür Habur Sınır Kapısı'nda bekletilmesinin gerginliği sürüyor. Aileler, HDP'li milletvekilleri ile cenazeleri almak için beklerken, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, cenazelerin ailelere verilmemesi ile hukukun çiğnendiğini söyledi. İlçe merkezinde ise sokaklarda hendek kazıp barikat kuran göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Halil Coşkun'un haberine göre, cenazeleri almak için Cumhuriyet Savcılığına başvuran ailelerine, cenazelerin sınırdan geçirilmesi sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı'nda olduğu, cenazeler sınırdan içeri girdikten sonra ancak otopsi işlemini savcılığın yapabileceğini söylendi. HDP Şırnak Milletvekilleri de 26 Temmuz'dan beri Habur Sınır Kapasında bekletilen cenazelerin teslim edilmesi için ailelerle birlikte bekliyor.

 

TIR'ın içinde bekletiliyorlar

 

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Türkiye'deki hukuk sistemine göre devletin kendi vatandaşlarını ölü ya da diri olmasına bakılmadan alması gerektiğini, bu sebeple savcı ile görüşme yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

"Savcılık, bize cenazelerin alınmamasının tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve kendilerinin cenazeler içeriye alındıktan sonra otopsi işlemi ile ilgilenebileceklerini söyledi. Yapılan keyfi bir uygulamadır. Bu şekilde hukuk çiğneniyor. Cenazelerin günlerce bir TIR'ın içinde bekletilmesi hem cenazelere, hem ailelere hem de devlete saygısızlıktır."

DBP Şırnak İl Başkanı Salih Gülenç de, cenazeler teslim edilene kadar sınır kapısında kalacaklarını vurgulayarak, "Bu zulmü kabul etmeyin, insanlığın utancı olan bu yaklaşımların karşısında durmaya, demokratik eylemlerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Habur'da bu bekleyiş sürerken, ilçe merkezinde birçok sokakta PKK yandaşları tarafından hendekler kazıldı ve polis ile göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Sokaklardaki kilit taşları sökerek barikatlar kuran göstericilere müdahale eden polis ekipleri, açılan hendekleri iş makineleri ile kapatmaya çalışıyor.

 

ETİKETLER

haburypgcenazeışidtırhaber

İlgili Haberler

'ABD, Türkiye'yi YPG'ye değişmez'

Washington'da düzenlenen panelde 'Uçuşa yasak bölge' ve 'IŞİD'den temizlenmiş bölge' projeleri tartışıldı

Yeni Şafak: YPG de operasyon kapsamına alınmalı!

İbrahim Karagül Doğan Grubu'nu ima ederek "Durdukları yer vatana ihanettir" dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24