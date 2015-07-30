13 YPG'linin cenazesi 4 gündür Habur'da bekletiliyor

Suriye'nin Rojava bölgesinde IŞİD ile girdikleri çatışmalarda ölen 13 YPG'linin cenazelerinin 4 gündür Habur Sınır Kapısı'nda bekletilmesinin gerginliği sürüyor. Aileler, HDP'li milletvekilleri ile cenazeleri almak için beklerken, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, cenazelerin ailelere verilmemesi ile hukukun çiğnendiğini söyledi. İlçe merkezinde ise sokaklarda hendek kazıp barikat kuran göstericiler ile polis arasında çatışmalar çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Halil Coşkun'un haberine göre, cenazeleri almak için Cumhuriyet Savcılığına başvuran ailelerine, cenazelerin sınırdan geçirilmesi sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı'nda olduğu, cenazeler sınırdan içeri girdikten sonra ancak otopsi işlemini savcılığın yapabileceğini söylendi. HDP Şırnak Milletvekilleri de 26 Temmuz'dan beri Habur Sınır Kapasında bekletilen cenazelerin teslim edilmesi için ailelerle birlikte bekliyor.

TIR'ın içinde bekletiliyorlar

Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Türkiye'deki hukuk sistemine göre devletin kendi vatandaşlarını ölü ya da diri olmasına bakılmadan alması gerektiğini, bu sebeple savcı ile görüşme yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

"Savcılık, bize cenazelerin alınmamasının tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve kendilerinin cenazeler içeriye alındıktan sonra otopsi işlemi ile ilgilenebileceklerini söyledi. Yapılan keyfi bir uygulamadır. Bu şekilde hukuk çiğneniyor. Cenazelerin günlerce bir TIR'ın içinde bekletilmesi hem cenazelere, hem ailelere hem de devlete saygısızlıktır."

DBP Şırnak İl Başkanı Salih Gülenç de, cenazeler teslim edilene kadar sınır kapısında kalacaklarını vurgulayarak, "Bu zulmü kabul etmeyin, insanlığın utancı olan bu yaklaşımların karşısında durmaya, demokratik eylemlerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Habur'da bu bekleyiş sürerken, ilçe merkezinde birçok sokakta PKK yandaşları tarafından hendekler kazıldı ve polis ile göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Sokaklardaki kilit taşları sökerek barikatlar kuran göstericilere müdahale eden polis ekipleri, açılan hendekleri iş makineleri ile kapatmaya çalışıyor.