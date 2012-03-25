T24 LogoT24 Logo
Yaşam

13 yıl yaşadı, 4 kişiye hayat verdi

Zonguldak'ta beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki öğrencinin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

25 Mart 2012 23:42

 

Zonguldak'ta beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki öğrencinin organları, ailesi tarafından bağışlandı.
 
Gökçebey ilçesinde 4 gün önce oynadığı sırada dereye düşen topu almak isterken akıntıya kapılan 13 yaşındaki Doğukan İnam'ın, tedavi altında bulunduğu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.
 
Hastane yetkilileri, organ bağışı konusunda ailesiyle görüştü.
 
Anne Melike ve baba Erdoğan İnam'ın onayının alınmasının ardından Ankara Ulusal Organ Nakli Merkezi ile temasa geçen hastane yetkilileri İnam'ın doku örneklemesini yaptı.
 
Dokuların 4 hastaya uyduğunun belirlenmesi üzerine, nakil için Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi ve Başkent Hastanesi'nden ekipler karayoluyla kente geldi.
 
Yaklaşık 2 saat süren operasyonla İnam'ın karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, böbrekleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve kalbi ise Başkent Hastanesi'ndeki hastalara nakledilmek üzere alındı.
 
Başkent Hastanesi ekiplerince alınan kalp, helikopter ambulans ile Ankara'ya gönderildi.

ETİKETLER

zonguldakorgan nakli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24