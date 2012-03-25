13 yıl yaşadı, 4 kişiye hayat verdi

Zonguldak'ta beyin ölümü gerçekleşen 13 yaşındaki öğrencinin organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Gökçebey ilçesinde 4 gün önce oynadığı sırada dereye düşen topu almak isterken akıntıya kapılan 13 yaşındaki Doğukan İnam'ın, tedavi altında bulunduğu Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, organ bağışı konusunda ailesiyle görüştü.

Anne Melike ve baba Erdoğan İnam'ın onayının alınmasının ardından Ankara Ulusal Organ Nakli Merkezi ile temasa geçen hastane yetkilileri İnam'ın doku örneklemesini yaptı.

Dokuların 4 hastaya uyduğunun belirlenmesi üzerine, nakil için Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi ve Başkent Hastanesi'nden ekipler karayoluyla kente geldi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonla İnam'ın karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, böbrekleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve kalbi ise Başkent Hastanesi'ndeki hastalara nakledilmek üzere alındı.

Başkent Hastanesi ekiplerince alınan kalp, helikopter ambulans ile Ankara'ya gönderildi.