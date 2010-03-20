13 yıl sonra işte Fadime Şahin

T24 - 28 Şubat'ın simge isimlerinden Fadime Şahin, 13 yıl sonra görüntüledi. T. A. Y. adını alan Şahin bir fabrikada çalışıyor, mütevazı bir hayat sürüyor.



28 Şubat'ın simge isimlerinden Fadime Şahin 13 yıl sonra ilk kez görüntüledi.



Uzun süredir sırra kadem basan, hakkında estetik ameliyat yaptırdığından, yabancı bir ülkeye iltica ettiğine ve Ergenekon davasının gizli tanığı olduğuna kadar bir dizi şehir efsanesi üretilen Şahin, sanıldığının aksine aradan geçen yıllar boyunca gözlerden uzak, mütevazı bir hayat sürdü.



Aralık 1996'da Aczmendi Tarikatı Lideri Müslüm Gündüz'le basıldıktan sonra bir anda Türkiye'nin en medyatik figürü haline gelen Şahin, şöhretten kısa sürede bıktı ve ismini değiştirerek kendini uzun yıllar saklamayı başardı.





Soruları yanıtsız bıraktı



Sabah gazetesinin ulaştığı Fadime Şahin soruları yanıtsız bıraktı: Sabah'ın yönelttiği sorular şunlar:



Ergenekon davasında gizli tanık olduğunuz yönünde bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia doğru mu?



Türkiye'de 28 Şubat sürecinden bu yana pek çok şey değişti. Neden hâlâ saklanıyorsunuz?



Müslüm Gündüz'le birlikte görüntülenme olayı, bir operasyon muydu? - 28 Şubat kararları alınmadan önce 'postmodern askeri müdahale'ye zemin hazırlamak amacıyla tarikatlarda eğitim aldığınız iddia edildi. Bu iddia doğru mu?





Yeni adı T. A. Y.



Fadime Şahin, 13 yıl boyunca kendini gizlemek için büyük çaba sarfetti. Meşhur olduktan sonra Şahin'in ilk işi, tarihi 28 Şubat kararlarının alındığı 1997 yılının sonunda ismini ve soyadını değiştirmek oldu. Sultanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Aralık 1997 tarih ve 997/214-186 No'lu kararından sonra T. A. Y. adını alan Şahin'in TC Kimlik No'su 375........ ile başlıyor.





Fabrikada çalışıyor



Zaman zaman adres değiştiren Fadime Şahin, şu anda İstanbul dışında bir şehirde mütevazı bir evde yaşıyor. Şahin bir fabrikada çalışıyor ve işe servisle gidiyor. SGK kayıtlarına göre Şahin 10 yıldır sigortalı görünüyor.



Şahin'in babası Hasan Şahin, Aralık 2007'de vefat etmiş. Ailenin maddi durumu çok iyi sayılmaz. Öyle ki, baba Şahin ölmeden önce yeşil kart kullanıyormuş.







