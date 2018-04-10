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Dünya

13 yıl önce dondurulan embriyonla çocuk sahibi oldular

Vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebek yeni doğdu

10 Nisan 2018 13:38

ABD’nin Atlanta Eyaleti’ndeki Georgia kentinde yaşayan Nancy ve Chris Weiss çifti, 13 yıl önce dondurulan ve daha sonra kuruma bağışlanan embriyondan bebek sahibi oldu. 

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 43 yaşındaki Nancy Weiss, 2 yıl boyunca tüp bebek yöntemi ile 5 kez hamile kalmaya çalıştı. Ancak hiçbir girişim başarılı olamadı. Annelik heyecanını yitirmeyen Nancy Weiss, bağlı bulundukları kurumda bekleyen sahipsiz bir embriyon olduğunu öğrendi.

Çift, bunun üzerine embriyonu evlatlık aldı. Aralık ayında Luna adı verdikleri kız bebeği dünyaya getiren Nancy, şimdi çok mutlu.  her ne kadar yüzde 50 risk barındırıyor olsa da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Bugün vaktinde doğsaydı 13 yaşında olması beklenen bebeğin daha yeni dünyaya gelmesi ise şaşırttı. Haber, öncelikle Amerikan kamuoyu olmak üzere heyecanla karşılandı.

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