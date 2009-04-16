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Yaşam

13 yıl önce çalınan otomobil 16 kere satılmış

16 Nisan 2009 20:48



Şanlıurfa'da 13 önce çalınan ve 16 el değiştirdiği tespit edilen otomobil bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Haşimiye Meydanı'nda park halinde bulunan 63 VF 583 plakalı otomobili inceledi.

Otomobilin plakasının sahte olduğu ve şasisinde değişiklik yapıldığını belirleyen ekipler, aracın, Mehmet Çulcu'nun 1996 yılında Yenişehir Mahallesi'nde çalınan 63 AD 490 plakalı otomobil olduğunu tespit etti.

Emniyet Müdürlüğü parkına çekilen otomobilin, çalındıktan sonra karşılığının sigorta şirketi tarafından sahibine ödendiği için sigorta şirketine verilmek üzere bekletildiği öğrenildi.

Otomobilin 13 yılda 16 kez el değiştirdiği belirtildi.

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