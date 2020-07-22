13 yıl çalıştığı fabrikada çay molasına 5 dakika kala kek ikram etti, tazminatsız kovuldu

Çaycuma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tekstil fabrikasında 13 yıldır çalışan Sevim Akkoç, 27 Haziran günü evde yaptığı keki, iş yerinde mesai arkadaşlarına ikram etti. Hakkında tutanak tutulan Akkoç’un savunması alındı. Savunma verdikten 3 gün sonra Akkoç, iş akdinin feshedildiğini öğrendi.

Fabrika yönetimi, Akkoç’a gönderdiği tebligatta, 2019 Eylül ayında bir çalışanla kavga ettiği ve üretim bölümüne yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal ettiği, sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışması nedeniyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini ifade etti. Tazminat alamayan Akkoç, Çaycuma İş Mahkemesi’ne işe iadesi davası açtı.

"Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar"

Uzun yıllar çalıştığı fabrikada kendisine mobbing uygulandığını öne süren Akkoç, "27 Haziran’da kek yaptım. Saat 10’da molaya çıkıyoruz. Keki molaya 5 dakika kala arkadaşlarıma ikram ettim. Bant şefimiz, "Mola geldi mi, niye kek yiyorsun, yasak değil mi?" diye söylendi. Ben de "Vermiş bulundum bir kere" dedim. Haberim yokken arkadaşlarımı toplamışlar, tutanaklar tutmuşlar. Beni işten atmak için hazırlık yapmışlar" dedi.

"Kek bahaneydi"

Olaydan sonraki 3'üncü gün fabrikaya alınmadığını anlatan Akkoç, "2 gün işime devam ettim. Çarşamba günü güvenlik, kartımı basmamamı ve içeri girmememi istedi. Ben kartımı basıp, içeri girdim. Muhasebeye çıktığımda tüm tutanaklar tutulmuş. Tazminatsız iş akdimi feshetmişler. Kek ikram etme bahanesiyle işten atıldım. Şimdi mahkemeye başvurdum. Hakkımı yasal yollarla arayacağım" ifadelerini kullandı.

Fabrika Müdürü Erdal Aydın ise Akkoç’un daha önce de iş hukukuna aykırı hareketleri nedeniyle tutanaklar tutulup, uyarıldığını belirtti. Son olayda iş yerinde yasak olan yiyecekleri tüm uyarı ve tebligatlara rağmen üretim alanında yemesiyle ilgili tutanak tutulduğunu kaydeden Aydın, daha sonra iş akdinin feshine karar verildiğini söyledi.