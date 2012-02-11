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Yaşam

13 yeni büyükşehir belli oldu

Nüfusu 750 bini aşan Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin bu yıl çıkarılacak yasayla büyükşehir olacak.

11 Şubat 2012 15:36

Nüfusu 750 bini aşan Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin bu yıl çıkarılacak yasayla büyükşehir olacak.


Bahar Atakan'ın Milliyet gazatesinde yer alan haberine göre; İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim mitinginde duyurduğu “Nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısının” bu yıl hazırlanarak Meclis’e getirileceğini belirtti. Şahin, “Malatya dahil 13 belediyemizin son nüfus sayımı itibarıyla nüfusu 750 bini geçti. Nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısının yasalaşması halinde 13 il büyükşehir statüsü kazanabilecek” dedi.


TÜİK’in açıkladığı 2011 yılına ilişkin “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na” göre, tasarının yasalaşmasıyla 13 il büyükşehir statüsüne kavuşacak. Bu iller; Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Balıkesir, Van, Manisa, Hatay, Malatya ve Mardin’den oluşuyor. Yerel yönetim seçimlerinin yapılacağı 2014’ten önce başka illerin de büyükşehir statüsüne kavuşması bekleniyor.

 

2012'de yasalaşacak


CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda Şahin’e, “2007’den beri, en sonu, ‘750 bini geçen şehirleri büyükşehir yapacağız’ diye bir yıl önce ilan ettiniz. ‘750 bin’ olarak deklare ettiğiniz illerin büyükşehir olması kanun teklifini ne zaman getireceksiniz?” diye sordu.


Aslanoğlu’nun sorusuna Şahin, şu karşığı verdi:


“2012’de 750 bin nüfus esasını alan büyükşehir yapılanmasına yönelik Büyükşehir Kanunu değişikliği yüce Meclisimize, hükümetimizin tasarısı olarak gelecek. Meclisimize 2012 Yasama Yılı’nın bitiminden önce gelecek. Yasalaşması, hepinizin vereceği yüksek katkıyla, yasama yılı bitmeden önce de inşallah olur. Malatya dahil 13 belediyemiz son nüfus sayımı itibarıyla 750 bini geçti..”

 

Seçimleri etkiliyor


Erdoğan, genel seçim öncesinde Kahramanmaraş mitinginde nüfusu 750 bini aşan illerin büyükşehir yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hazırladıklarını söylemişti. 750 bini geçen 13 il bulunuyor. Türkiye’de halen Adana, Ankara, Antalya Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Samsun olmak üzere 16 büyükşehir bulunuyor.


İllerin büyükşehir statüsüne kavuşması 2014’te yapılacak yerel yönetim seçimlerini de doğrudan ilgilendiriyor. 2014’ten önce büyükşehir olacak iller arasına yenilerinin eklenmesi de bekleniyor.


23 Ekim 2012 yaşanan 7.4 şiddetindeki depremin ardından büyük göçle birlikte nüfusu 467.993 düşen Van'da büyükşehir oluyor.

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