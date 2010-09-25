13 yaşındaki sürücü kardeşini öldürdü

T24 - Kırıkkale'de muhtar babasının traktörüyle ekin ilaçlamaya giden 13 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki kardeşine çarparak ölümüne yol açtı.





Keskin ilçesine bağlı Çeritmüminli köyü muhtarı olan babası Basri K'nin traktörünü alan H.K. (13) tohumluk ekinlerini ilaçlamak için kardeşi Ç.K. (11) ile birlikte Küçüksazlık mevkisindeki selektörün yanına geldi.





Burada inen Ç.K. traktörün arkasına geçerken, H.K. da, traktörü selektörün yanına yaklaştırmak için geri manevra yapmaya başladı.





H.K'nın fark etmeyerek çarptığı kardeşi Ç.K, traktörün altında kalarak öldü. Çocukların babası muhtar Basri K'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



