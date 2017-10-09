13 yaşındaki Mehmet, devrilen patpatın altında kalarak öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/SENİRKENT (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Senirkent İlçesi\'nde devrilen \'patpat\' adlı tarım aracının altında kalan 13 yaşındaki Mehmet Efe Çomak, yaşamını yitirdi.
Senirkent\'e bağlı Gençali Köyü\'nde ailesiyle oturan Mehmet Efe Çomak, dün 3 arkadaşıyla birlikte \'patpat\' adı verilen tarım aracıyla gezintiye çıktı. Patpat, kimliği belirtilmeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Aracın altında kalan Mehmet Efe Çomak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğerleri ise kazayı yara almadan atlattı.
Mehmet Efe Çomak\'ın cenazesi bugün Gençali Köyü\'nde toprağa verildi.
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