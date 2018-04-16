T24 LogoT24 Logo
Gündem

13 yaşındaki Kumsal, yaşam mücadelesini kaybetti

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişiden, Kumsal Akkın (13), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

16 Nisan 2018 12:11

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3\'ü çocuk 6 kişiden, Kumsal Akkın (13), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, dün sabah, Seferihisar- İzmir Karayolu Yelki Kavşağı Mevkii\'nde meydana geldi. İzmir\'den Seferihisar yönüne giden, Sertaç Ü. yönetimindeki 35 SU 051 plakalı minibüs, anayola çıkan Duygu A. yönetimindeki 35 ZV 0585 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralılar Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46), Kumsal Akkın ve sürücü Duygu A.\'yı ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kumsal Akkın, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASeferihisarKumsal AkkınKazaKarayolu Yelki Kavşağı MevkiiSertaçSUDuyguZVBerilBegümKaanArzuKumsal Akkın veDokuz EylülHastanesiBuradaKumsal AkkınyapılanKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24