13 yaşındaki Kodak arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü

T24- Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki Burhan Kodak, futbol oynarken tartıştığı 2 arkadaşı tarafından başına ve vücuduna taş ve sopalarla vurularak öldüresiye dövüldü. Ambulansla hastaneye götürülen Kodak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşlarının saldırısı Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Burhan Kodak, kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken, Kodak’ın ölümüne yol açtığı iddia edilen öğrencilerden birisi gözaltına alınırken, kaçan diğer öğrenci ise aranıyor.

Korkunç olay, bugün öğle saatlerinde Siverek’e 35 kilometre uzaklıktaki Gürakar Beldesi’nde meydana geldi. Gürakar İlköğretim Okulu 6’ncı sınıfta öğrenim gören Burhan Kodak, sınıf arkadaşları ile okulun yan tarafında bulunan düz alanda futbol oynamaya başladı. Bir süre sonra Burhan Kodak, arkadaşlarından T.A. ve A.Ç. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, A.Ç. ve T.A. önce tekmeleyip, yumrukladıkları Burhan Kodak’a, daha sonra yerde buldukları taş ve sopalarla vurmaya başladı. İddiaya göre, engellenemeyen kavga sırasında diğer öğrenciler koşarak gittikleri okulda olayı öğretmenlerine haber verdi. Öğrencilerin durumu anlatmasının ardından araziye gelen öğretmenler, Kodak’ı kanlar içerisinde buldu.

Kanlar içerisinde bulunan öğrenci, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürülürken, olay güvenlik güçlerine bildirildi. Hastaneye getirilerek acil servise alınan öğrenci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, kafasında ve vücudunun büyük bölümünde çatlak ve ezikler bulunan öğrencinin geçirdiği beyin kanamasından dolayı yaşamını yitirdiğini söyledi. Bu sırada olayı duyarak hastaneye akın eden yakınları ise Kodak’ın ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Hastane bahçesinde fenalaşanlara, acil serviste müdahale edilirken, ağıt yakanlar polisler tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Öte yandan olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, ölüme yol açtığı iddia edilen öğrencilerden T.A.’yı gözaltına alırken, kaçan A.Ç.’nin ise yakalanmasına çalışıyor.