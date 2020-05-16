13 yaşındaki kızını defalarca cinsel istismara maruz bırakan baba tutuklandı

Sinop’un Durağan ilçesinde, 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T.’ye, cinsel istismarda bulunan kişinin baba Ö. T. (50) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınana Ö.T. tutuklandı.

Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi. Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olamayacağı ortaya çıktı. Şüpheli, tahliye edildi.

Bebek, Samsun Yetiştirme Yurdu’nda koruma altına alınırken Ö.N.T.’nin geçtiğimiz aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel istismarda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile Ö.N.T.'nin karnındaki bebekten ve baba Ö. T.’den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının da kız çocuğunun babası Ö. T. olduğu ortaya çıktı.

Kızına cinsel sitismarda bulunan Ö. T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanan Ö. T., cezaevine koyuldu. (DHA)