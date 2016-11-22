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BBC Türkçe

13 yaşındaki kızı 10 bin dolara satmakla suçlanan öğretmen gözaltında

Ukrayna polisi, 13 yaşındaki bir kız çoğunu 10 bin dolara satmaya çalışmakla suçlanan bir kadın öğretmeni gözaltına aldı. Öğretmen yargılanıp suçlu bulunursa 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

22 Kasım 2016 21:41

Ukrayna polisi, 13 yaşındaki bir kız çoğunu 10 bin dolara satmaya çalışmakla suçlanan bir kadın öğretmeni gözaltına aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, olayı sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kamuyuna duyurdu.

Bakan Avakov, 4 aydır takip ettiklerini açıkladığı 52 yaşındaki kadının ve kızın fotoğraflarını paylaştı.

Avakov, öğretmenin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv kentinde bir yatılı okulda yaşayan öğrencisini okuldan çıkardığını, organ kaçakçılığı yapan bir kişiye götürdüğünü ve parayı alırken suçüstü yakalandığını kaydetti.

Ukrayna medyası, öğretmenin adını Galina Kovalenko olarak açıkladı.

20 yıldır Rusça ve Ukraynaca öğretmenliği yapan Kovalenko ise olaya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kovalenko, yargılanıp suçlu bulunursa 12 yıla kadar hapis cezası alacak.

Daha önce Doğu Avrupa'da bazı suç örgütlerinin, kimsesiz insanların organlarını satmaya çalıştığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Avrupa Birliği'nin oluşturulmasına öncülük ettiği bir mahkeme 2013'te, organ mafyası ile bağlantılı beş kişiyi suçlu bulmuştu.

Bu kişiler Kosova'nın başkenti Priştina'da bulunan Medicus kliniğinde defalarca yasadışı organ nakli yapmakla suçlanmıştı.

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