13 yaşındaki kıza tecavüzden biri bürokrat 8 kişi tutuklandı

T24 - Amasya’da ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki bir çocuk, 2 yıl önce dayısının tecavüzüne uğradı, ardından komşuları tarafından aralarında valilikte görevli bir üst düzey bürokratın da olduğu adamlara pazarlandı. Olayla ilgili 9 kişi tutuklandı.







Amasya, şehrin üst düzey bürokrat ve esnafının da adının karıştığı tecavüz olayıyla çalkalanıyor. Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt imzalı habere göre, ilköğretim 6’ncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki D.K.’nin, komşusu Irak vatandaşı Zinah A.F. tarafından erkeklere pazarlandığı iddia ediliyor. Olay, 21 Mart’ta yaşanan kavga üzerine ortaya çıktı. Zinah A.F., kızı evine çağırarak, 2 erkeğe pazarlamak istedi. Bu sırada Zinah’ın kocası A.F. eve geldi. Aldatıldığını düşünen A.F., bıçakla karısını ve bir erkeği yaraladı. Emniyetteki ifadelerden kıza fuhuş yaptırıldığı belirlendi.



‘50 liraya pazarladı’

D.K., polisteki ifadesinde fuhuşa zorlandığını belirterek, şunları söyledi: “Zinah beni 8-9 aydır erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya ikna etti. Erkeklerden 50 lira alıyor, bana da bazen 20-30 lira veriyordu. Annem parayı sorduğunda Zinah’ın verdiğini söylüyordum. Zinah, erkekleri cep telefonundan arıyordu. Bulunurlarsa teşhis ederim.” Olay günü evde yakalanan iş adamları H.Ö. ve M.Ö., kızın yaşını 19 olarak bildiklerini iddia ettiler.



Bürokrat da tutuklu

Zinah A.F. de suçlamayı reddederek, “D.K. evime gelir giderdi. Bana tecavüze uğradığını anlatmıştı” dedi. 22 Mart’ta hâkim karşısına çıkan Zinah A.F., H.Ö. ve M.Ö. tutuklandı.Telefon kayıtlarından ulaşılan kişiler emniyete davet edilerek, kıza teşhis ettirildi. 14 Mayıs’ta 6 kişi daha tutuklandı. Yaşları 45-62 arasında değişen tutuklananlar arasında iş yeri sahipleri ile bir bürokrat da bulunuyor. Amasya Valiliği’nde yardımlardan sorumlu bürokrat B.I., Zinah ile D.K.’nin yardım için geldiklerini, yardım alamayınca kendisine iftira attıklarını öne sürdü.



Bağırdım ama kimse sesimi duymadı

D.K., 21 Mart’ta polise verdiği ifadede, iki yıl önce kendisine dayısı H.A.’nın tecavüz ettiğini ancak korktuğu için bunu kimseye söyleyemediğini anlattı. Kız ifadesinde şöyle dedi: “Bundan 1.5 ya da 2 yıl kadar önce annemler gezmeye gittiklerinde şu an askerlik görevini yapmakta olan dayım H.A. bana tecavüz etti. Bağırdım ama kimseye sesimi duyuramadım. Korktuğum için kimseye bir şey söylemedim.”



Ara sıra sigara getirirdi, şüphelenmedim

Anne ve babasının ihmali bulunduğu gerekçesiyle küçük kız koruma altına alındı. Anne-baba için görüşme yasağı konuldu.

Amasya’da yaşayan baba D.K., olaylardan haberi olmadığını belirterek, “3 çocuğumuz var. D.K. en büyüğüdür. Şimdi görüşemiyoruz. Bana ara sıra sigara getirirdi. Ben hiçbir şeyden şüphelenmedim. Zaten benim geceleri bekçilik yaptığım okulda öğrenciydi. Şimdi okulunu da değiştirdiler” dedi. Anne Z.K. ise konuşmak istemedi.



