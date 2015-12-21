13 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle vurularak öldü

Antalya'da 13 yaşındaki Maviş Kiraz, pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Karnından vurulan Kiraz'ın ölümünün intihar olup olmadığı araştırılıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, olay, saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi 5713 Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Maviş Kiraz'ın odasından gelen silah sesi üzerine yakınları genç kızın yanına gitti. Odaya girildiğinde yakınları Maviş Kiraz'ı kanlar içinde yerde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri Maviş Kiraz'ı yakınlardaki özel bir hastaneye götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan kızın duran kalbi çalıştırıldı. Ardından aynı hastanenin ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Maviş Kiraz'ın tekrar duran kalbi bu kez çalıştırılamadı ve yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.