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Medya

13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar anketle ortaya çıktı

Polis tarafından gözaltına alınan Gökhan S., sevk edildiği adliyede tutuklandı

22 Ocak 2017 20:35

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir okulda sınıf öğretmeninin öğrenciler arasında yaptığı anket, 13 yaşındaki kız öğrenci N.U.'ya cinsel tacizi ortaya çıkardı. Kız öğrencinin ankette kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü arkadaşının babası Gökhan S. tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre;  Bekilli ilçesindeki cinsel taciz olayı geçen ay sınıf öğretmeninin öğrenciler arasında yaptığı ankette ortaya çıktı. Okuldaki bir bir sınıf öğretmeni, öğrencilere kağıt dağıtıp, kendisine ve başkasına söyleyemedikleri başlarından geçen olayları yazmalarını istedi.

Bunun üzerine 13 yaşındaki kız öğrenci N.U., evlerine gittiği aynı zamanda komşuları olan bir arkadaşının babasının cinsel tacizine uğradığını yazdı.

Öğrencilerden topladığı anket kağıtlarını okuyan öğretmen, N.U.'nun yazdığını okuyunca şoke oldu. Durum, okul yönetimi aracılığıyla savcılığa bildirildi. Savcılık, soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Gökhan S., sevk edildiği adliyede tutuklanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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