13 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle gitti doğum yaptı

İzmir Menemen’de ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki H.Y., geçen yıl erkek arkadaşı F.K.’ya kaçtı. Erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan H.Y.’nin yerini bulan ailesi kızı evine geri götürdü. Zamanla kilo almaya başlayan H.Y., dün ailesine karnının ağrıdığını söyledi. Menemen’de hastaneye götürülen kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

Ailesi, kızlarının hamile olduğunu öğrenince şoke oldu. İzmir’deki Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen H.Y., sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kadir Özen'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatan Çocuk Büro Amirliği ekiplerinin görüştüğü H.Y., bir süre önce F.K.’ya kaçtığını ve birlikteliklerinden hamile kaldığını söyledi. Bunun üzerine F.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.