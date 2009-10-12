13 yaşındaki çocuk tartıştığı genci öldürdü

Malatya'da 13 yaşında bir çocuk, tartıştığı 18 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hasan Varol Mahallesinde bulunan pide fırınında bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, göğsünden yaralı bir gençle karşılaştı.

Üzerinde kimlik bulunmayan ve ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahale sırasında hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Ö.C.S (13) kısa süre sonra yakalandı.

Doktor kontrolünden geçirilen 13 yaşındaki şüpheli, çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, Taştepe Mahallesinde ikamet eden annesine ulaşan polis, ölen gencin adının Muhammet Karaman olduğunu tespit etti.

Hastanede sinir krizi geçiren anneyi polis ve güvenlik görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan, polis tarafından ifadeleri alınan görgü tanıkları, pide fırınında çalışan Muhammet Karaman'ın, fırının kapanma saati geldiğinde yakın çevredeki bir lokantaya ekmek vermek için çıktığını anlattı.

Görgü tanıkları, Ö.C.S ile karşılaşan ve tartışmaya başlayan Karaman'ın göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandığını ifade etti.