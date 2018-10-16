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13 yaşındaki çocuk, silahlı saldırıda yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da yolda yürüyen 13 yaşındaki Muhammet Ç

16 Ekim 2018 11:26

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da yolda yürüyen 13 yaşındaki Muhammet Ç., kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısında bacaklarından yaraladı. 
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi 67012 Sokak\'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Muhammet Ç.\'nin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler, tabancayla ateş açıp, kaçtı. Saldırıda bacağından yaralanan çocuk, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhammet Ç., daha sonra özel hastaneye sevk edildi. Şüphelileri yakalamak için bölgeyi abluka altına alan polis, eşkale uygun birini olay yerinin yakınında kovalamaca sonucu yakalarken, saldırıda kullanıldığı düşünülen tabanca ise yine olay yerinin yakınındaki otomobilin altında atılı halde bulundu. 
Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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