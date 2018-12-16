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13 yaşındaki çocuk, oynadığı tüfeğin ateş almasıyla ağır yaralandı

Canan ALTINTAŞ/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynarken silahın ateş almasıyla saçmalara hedef olan Mehmet Emin T

16 Aralık 2018 19:21

Canan ALTINTAŞ/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde babasına ait av tüfeğiyle oynarken silahın ateş almasıyla saçmalara hedef olan Mehmet Emin T. (13) ağır yaralandı.
Olay, bugün Bismil\'in Korukçu mahallesinde meydana geldi. Mehmet Emin T., iddiaya göre babası Hamdi T.\'ye ait av tüfeğiyle oynadığı sırada silah ateş aldı. Karnına isabet eden saçmalarla yaralanan Mehmet Emin T., yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet Emin T., Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Mehmet Emin T.\'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, jandarma çocuğun ailesinin ifadesine başvurdu.

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