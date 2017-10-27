13 yaşındaki çocuk, öğrenci servisini babası lavabodayken kaçırmış

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, içerisinde 10 öğrenci bulunan servis minibüsünü kullanırken jandarma tarafından yakalanan 13 yaşındaki O.S.Y.\'nin babası Mustafa Y., lavaboda olduğu sırada oğlunun aracı kendisinden habersiz aldığını, daha önce de aynı girişim sonucu traktörle kaza yapıp yaralandığını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, merkez Karaköprü İlçesi\'nin Ayanlar- İnanlı mahalleleri arasında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, kontrol noktasına yaklaşan ve içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu bir öğrenci servisini durdurdu. Jandarma ekipleri, direksiyonda 13 yaşındaki O.S.Y.\'yi görünce şaşırdı. Babası Mustafa Y.\'ye ait olduğu belirlenen öğrenci servisini kullandığı belirlenen O.S.Y. servisten indirilip ailesine teslim edildi. O.S.Y.\'nin servis şoförü olan babası Mustafa Y.\'ye ise para cezası uygulandı.

O.S.Y.\'nin babası Mustafa Y., oğlunun servis minibüsünü kendisinden habersiz aldığını savundu. Mustafa Y., Çıralı İlkokulu\'nda aldığı öğrencilerin bir bölümünü indirdikten sonra lavaboya gittiğini, döndüğünde ise oğlu O.S.Y.\'nin minibüsü hareket ettirdiğini gördüğünü ve kendisinin de durdurduğu araçla servisi takip ettiğini belirterek, \"Jandarma ekipleri evraklarımı inceledi. Bana 2 bin 64 lira para cezası kesti. Cezaya bir itirazım yok çünkü suç benim. Aracımı bana teslim ettiler. Bu oğlunun ikinci olayı. Oğlum daha önce bizden habersiz aldığı traktörle kaza yapıp yaralandı ve yaklaşık 1 ay hastanede yattı. Yaşanan olay için çok üzgünüm. Çok üzgünüm.\"

Oğlunun daha önce de kendisinden habersiz kullandığı traktörle kaza yaptığını ve yaralandığını anlatarak, yaşananlar için herkesten özür diledi.



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