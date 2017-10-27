T24 LogoT24 Logo
Gündem

13 yaşındaki çocuk, öğrenci servisini babası lavabodayken kaçırmış

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, içerisinde 10 öğrenci bulunan servis minibüsünü kullanırken jandarma tarafından yakalanan 13 yaşındaki O

27 Ekim 2017 19:40

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, içerisinde 10 öğrenci bulunan servis minibüsünü kullanırken jandarma tarafından yakalanan 13 yaşındaki O.S.Y.\'nin babası Mustafa Y., lavaboda olduğu sırada oğlunun aracı kendisinden habersiz aldığını, daha önce de aynı girişim sonucu traktörle kaza yapıp yaralandığını söyledi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, merkez Karaköprü İlçesi\'nin Ayanlar- İnanlı mahalleleri arasında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, kontrol noktasına yaklaşan ve içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu bir öğrenci servisini durdurdu. Jandarma ekipleri, direksiyonda 13 yaşındaki O.S.Y.\'yi görünce şaşırdı. Babası Mustafa Y.\'ye ait olduğu belirlenen öğrenci servisini kullandığı belirlenen O.S.Y. servisten indirilip ailesine teslim edildi. O.S.Y.\'nin servis şoförü olan babası Mustafa Y.\'ye ise para cezası uygulandı.
O.S.Y.\'nin babası Mustafa Y., oğlunun servis minibüsünü kendisinden habersiz aldığını savundu. Mustafa Y., Çıralı İlkokulu\'nda aldığı öğrencilerin bir bölümünü indirdikten sonra lavaboya gittiğini, döndüğünde ise oğlu O.S.Y.\'nin minibüsü hareket ettirdiğini gördüğünü ve kendisinin de durdurduğu araçla servisi takip ettiğini belirterek, \"Jandarma ekipleri evraklarımı inceledi. Bana 2 bin 64 lira para cezası kesti. Cezaya bir itirazım yok çünkü suç benim. Aracımı bana teslim ettiler. Bu oğlunun ikinci olayı. Oğlum daha önce bizden habersiz aldığı traktörle kaza yapıp yaralandı ve yaklaşık 1 ay hastanede yattı. Yaşanan olay için çok üzgünüm. Çok üzgünüm.\"
Oğlunun daha önce de kendisinden habersiz kullandığı traktörle kaza yaptığını ve yaralandığını anlatarak, yaşananlar için herkesten özür diledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAMustafaJandarma KomutanlığıKaraköprüAyanlarEkiplerJandarmaBabası MustafaBanaCezayaAracımıBuOğlumYaşananFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24