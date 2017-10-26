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13 yaşındaki çocuk, öğrenci servisi kullanırken yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da jandarmanın yol kontörlünde durdurulan öğrenci servisini 13 yaşındaki O

26 Ekim 2017 19:22

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da jandarmanın yol kontörlünde durdurulan öğrenci servisini 13 yaşındaki O.S.Y.\'nin kullandığı ortaya çıktı. Büyük şaşkınlık yaşayan jandarma, O.S.Y.\'nin servis şoförü olan babası M.Y.\'ye para cezası uyguladı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, merkez Karaköprü İlçesi\'nin Ayanlar- İnanlı mahalleleri arasında kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, kontrol noktasına yaklaşan ve içerisinde 10 öğrencinin bulunduğu bir öğrenci servisini durdurdu. Jandarma ekipleri, direksiyonda 13 yaşındaki O.S.Y.\'yi görünce şaşırdı. Babası M.Y.\'ye ait olduğu belirlenen öğrenci servisini kullandığı belirlenen O.S.Y. servisten indirilip ailesine teslim edildi. O.S.Y.\'nin servis şoförü olan babası M.Y.\'ye ise para cezası uygulandığı belirtildi.

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