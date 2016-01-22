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Yaşam

13 yaşındaki çocuk karne korkusundan kendini asarak intihar etti!

Kayseri'de gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

22 Ocak 2016 09:28

Kayseri'de 13 yaşındaki bir çocuk karne almaya 1 gün kala iple kendini asarak intihar etti.

Kayseri Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.C.K. (13) okuldan geldikten sonra odasına geçti. S.C.K. bir süre odasından çıkmayınca merak eden annesi odaya girdi. S.C.K.'nın odasında ipte asılı olduğunu gören anne, oğlunu ipten indirdikten sonra durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından S.C.K.'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. S.C.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.C.K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. 

S.C.K'nın derslerinin kötü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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