13 yaşındaki çocuk hamile kaldı; 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, 13 yaşındaki kız çocuğu rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğun hamile olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 15 yaşındaki bir erkek çocuğu tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Akyazı'da adı açıklanmayan bir kız çocuğu rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayene sonucu 13 yaşındaki çocuğun 7.5 aylık hamile olduğu belirlenerek, jandarmaya haber verildi. Jandarmanın yaptığı soruşturma kapsamında aynı mahalleden arkadaşı olan 15 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen çocuk tutuklandı. Bebeğin babasının belirlenmesi için DNA testi yapılacağı bildirildi.