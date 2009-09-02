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Politika

13 yaşındaki çocuk Erdoğan'la davalık

Aydın'da 13 yaşındaki çocuk, Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

02 Eylül 2009 03:00

Aydın'da 13 yaşındaki çocuk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Çocuk hakkında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Aydın Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, Aydın'daki seçim mitingi sırasında Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ilköğretim öğrencisi çocuk hakkında dava açtı.

İlk duruşma Aydın Çocuk Mahkemesi'nde görülecek.

Avukat Kemal Aytaç, savcının çocuğu cezalandırmak için özel çaba harcadığını ileri sürdü, "Kime yaranılmak isteniyor? Hukuk çocuğu korumuyor"dedi.
 
Çocuğu savunmak için İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Denizli'den çok sayıda avukat duruşmaya katılacak.

9 Mart'ta Başbakan'ın seçim turu attığı sırada hakaret ettiği iddia edilen çocuk, Erdoğan'ın korumaları tarafından yakalanmıştı.

Çocuk, boynunun arkasında oluşan çiziklerin Başbakan Erdoğan'ın kendisiyle konuşurken meydana geldiği iddiasıyla şikayetçi olmuş, ancak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. 

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