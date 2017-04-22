T24 LogoT24 Logo
Yaşam

13 yaşındaki çocuk, bisiklet kullanırken fenalaşıp öldü

Hastaneye kaldırılan Mehmet Karipçin kurtarılamadı

22 Nisan 2017 21:16

Mardin'de 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, bisiklet kullanırken fenalaşıp hayatını kaybetti. Kalp krizinden şüphe ediliyor.

Mardin'de, ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, merkez Artuklu ilçesindeki evinin bahçesinde bisiklete binerken fenalaştı.

Yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi eve çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Çocuğun kesin ölüm nedeni araştırılıyor. İlk bulgularsa kalp krizi geçirdiğine yönelik.

TEOG sınavına hazırlanan Mehmet Karipçin'in ölümünün ardından eğitim gördüğü okulda yapılacak 23 Nisan törenleri iptal edildi.

ETİKETLER

Mehmet Karipçinbisikletöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24