13 yaşındaki çocuk, bisiklet kullanırken fenalaşıp öldü

Mardin'de 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, bisiklet kullanırken fenalaşıp hayatını kaybetti. Kalp krizinden şüphe ediliyor.
Mardin'de, ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmet Karipçin, merkez Artuklu ilçesindeki evinin bahçesinde bisiklete binerken fenalaştı.
Yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi eve çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Çocuğun kesin ölüm nedeni araştırılıyor. İlk bulgularsa kalp krizi geçirdiğine yönelik.
TEOG sınavına hazırlanan Mehmet Karipçin'in ölümünün ardından eğitim gördüğü okulda yapılacak 23 Nisan törenleri iptal edildi.