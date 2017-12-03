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13 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle babasını öldürdü!

Baba oğul arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı

03 Aralık 2017 19:21

Bingöl'de hayvanlarını Urfa'nın Siverek ilçesine götüren 45 yaşındaki Ferzende S., tartıştığı 13 yaşındaki oğlu Y.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Karılova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında oturan, ancak kış mevsimi nedeniyle hayvanlarını Urfa'nın Siverek ilçesine götüren Ferzende S. ile oğlu Y.S. arasında dün (3 Aralık 2017) sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., av tüfeği ile babası Ferzende S.'nin başına ateş ederek öldürdü. Y.S., Jandarmaya teslim olurken, baba Ferzende S.'nin cenazesi önce otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na, ardından Karılova ilçesine getirilerek Burmataş köyünde toprağa verildi.

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